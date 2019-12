Irak'tan 'ekonomik güvenlik birliği' önerisi

Irak hükümeti, Türkiye dahil komşu ülkelerle "ekonomik güvenlik birliği" kurulmasını önerdi



Irak hükümet sözcüsü Ali el Dabbah, ABD'deki "Institute of Peace" adlı düşünce kuruluşunda açıkladığı önerisinde, söz konusu birliğin "su paylaşımı, enerji ve diğer doğal kaynaklar konusunda işbirliğini sağlamasını, üyeler arasındaki sorunlarda arabuluculuk üstlenmesini" önerdi.



Bu konuda Türkiye, İran, Kuveyt ve Suriye ile "gayriresmi görüş alışverişine başladıklarını" söyleyen El Dabbah, "Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de dahil olmasını istiyoruz, ayrıca diğer Körfez ülkeleri de katılmak isteyebileceklerdir" diye konuştu.



AB modelini örnek alarak gündeme getirdikleri bu önerinin amacının, "bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği" olduğunu belirten sözcü, bölgede yeni bir "ortaklık ve işbirliği dönemi başlatmayı amaçladıklarını" kaydetti.



El Dabbah, Irak'ın komşularıyla sorunlarının "terörizm, sınır anlaşmazlıkları ve su kıtlığı" olduğunu ifade ederek, Irak içindeki şiddet ve iç savaş tehdidinin azalmakta olduğunu, ülkedeki su kaynaklarının bol olduğunu ve "temel önemdeki kaynakları, diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını" belirtti.



Sözcü, düzenlenen basın toplantısında da bir soru üzerine İsrail'i bu birliğe katılabilecek bir ülke olarak görmediklerini söyledi, ancak nedenini açıklamadı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Gordon Duguid, "Irak'ın bu konuda henüz resmi bir öneri hazırlamış olmadığını" kaydetti. Duguid, "ancak biz bölgesel gruplaşmaları destekliyoruz" dedi. Sözcü, barış ve kalkınma için çaba gösterecek her tür bölgesel grubu destekleyeceklerini de ifade etti.



Institute of Peace'in Irak programı direktörü Rusty Barber da konuşmasında bu önerinin, bölgede istikrarı hedefleyen "farklı bir Irak vizyonunun göstergesi olduğunu" belirtti.



Washington'daki "Institute for Near East Policy" adlı düşünce kuruluşunun başkan yardımcısı Patrick Clawson, "Irak'ın bölgesel ilişkilerde yeniden aktif bir rol üstlenmeye çalıştığını" söz konusu önerinin, bu çabanın bir parçası olduğunu söyledi.



