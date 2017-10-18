Irak'tan BP'ye Kerkük çağrısı

Irak hükümeti, İngiliz enerji devi British Petroleum (BP) şirketine çağrı yaparak, Kerkük petrol yataklarını geliştirmesini istedi.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İngiliz petrol şirketi BP'ye, Kerkük petrol yataklarıyla ilgili gerekli planlamaları ivedilikle düzenleme çağrısı yapıyoruz" denildi.

Açıklamada, hükümetin ülkenin tüm illerinde petrol yataklarını geliştirme hakkına sahip olduğu kaydedildi. Irak hükümetine bağlı güçler, daha önce Peşmerge'nin denetimindeki Kerkük'teki tüm petrol yataklarında kontrol sağlamıştı.