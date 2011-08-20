T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi WASHINGTON (A.A)

20 Ağustos 2011 01:48

-Irak'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi WASHINGTON (A.A) - 19.08.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, bazı Amerikan askerlerinin Aralık ayında planlanan çekilme takviminden daha öte bir süre Irak'ta kalabileceklerini söyledi.  ABD Irak'taki askerlerinin tamamını Aralık ayında çekeceğini belirtmişti ama geçtiğimiz ay, bazı güvenlik kaygıları nedeniyle ABD, Irak'tan bazı Amerikan kuvvetlerinin kalış süresini uzatıp uzatmama konusunda karar vermesini istemişti.  Panetta, "Military Times" adlı gazeteye verdiği röportajda, bazı Amerikan askerlerinin Aralık'ta planlanan çekilme takviminden daha ötesinde Irak'ta kalmalarını beklediklerini söyledi. "Bağdat'taki siyasi konsensüs sinyalinin, birliğin kalış süresini uzatma yönünde ilerlediğini" ifade eden Panetta, "Benim bakış açıma göre, sonunda 'evet' dediler" diye konuştu. Ancak, gazete haberinde, Irak'taki 44 bin civarındaki Amerikan askerinden kaçının ülkede kalacağı ve misyonlarının ne olacağının hala belirsiz kalmaya devam ettiğini yazdı. Panetta da röportajda, askerlerin kalmasına yönelik "konunun, daha çok Irak'ın kendi güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu bir eğitim yardımı yönünde ilerlediğini" ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24