-Irak'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi WASHINGTON (A.A) - 19.08.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, bazı Amerikan askerlerinin Aralık ayında planlanan çekilme takviminden daha öte bir süre Irak'ta kalabileceklerini söyledi. ABD Irak'taki askerlerinin tamamını Aralık ayında çekeceğini belirtmişti ama geçtiğimiz ay, bazı güvenlik kaygıları nedeniyle ABD, Irak'tan bazı Amerikan kuvvetlerinin kalış süresini uzatıp uzatmama konusunda karar vermesini istemişti. Panetta, "Military Times" adlı gazeteye verdiği röportajda, bazı Amerikan askerlerinin Aralık'ta planlanan çekilme takviminden daha ötesinde Irak'ta kalmalarını beklediklerini söyledi. "Bağdat'taki siyasi konsensüs sinyalinin, birliğin kalış süresini uzatma yönünde ilerlediğini" ifade eden Panetta, "Benim bakış açıma göre, sonunda 'evet' dediler" diye konuştu. Ancak, gazete haberinde, Irak'taki 44 bin civarındaki Amerikan askerinden kaçının ülkede kalacağı ve misyonlarının ne olacağının hala belirsiz kalmaya devam ettiğini yazdı. Panetta da röportajda, askerlerin kalmasına yönelik "konunun, daha çok Irak'ın kendi güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu bir eğitim yardımı yönünde ilerlediğini" ifade etti.