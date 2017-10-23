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Dünya

Irak'tan ABD'ye: İçişlerimize karışmayın

ABD Dışişleri Bakanı, "İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin" demişti

23 Ekim 2017 15:03

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın "İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin" açıklamasıyla ilgili olarak, "Hiç kimsenin Irak’ın içişlerine karışma hakkı yoktur" dedi.

İbadi'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, Tillerson'ın Haşdi Şabi ile ilgili sözlerinin Irak'ın 'içişlerine müdahale' olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Haşdi Şabi savaşçıları, Iraklı ve ulusaldır. Irak halkı ve ülkesini korumak adına bedel ödemiştir. Onlar Irak Parlamentosu bünyesinde onaylanan karar gereği Irak Savunma Bakanlığı’na bağlıdır. Kimsenin Irak’ın içişlerine müdahale hakkı yoktur. Iraklıların ne yapması konusunda birşey söyleme hakkı da yoktur. Iraklılar, Irak toprakları üzerinde savaştalar. Hiçbir yabancı güç Irak’ta bulunmuyor" 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arbistan'da yaptığı açıklamada, İran destekli Haşdi Şabi milisleri ile İran'ın Irak'a IŞİD ile savaşta destek amaçlı gönderdiği danışmanlarının 'evlerine dönmesi' gerektiğini söylemişti.

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