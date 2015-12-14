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Dünya

Irak'taki Türk şirketlerine tehdit: Ülkeyi terk edin, düşmanlarımıza karşı cevap hakkımız mevcuttur

Basra kentine, Türk şirketleri için tehdit pankartları asıldı

14 Aralık 2015 20:23

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinin Başika bölgesindeki askeri varlığını artırmasının ardından başlayan Irak-Türkiye gerilimi devam ediyor. Konuyla ilgili diplomatik görüşmeler devam ederken, Irak'ta çalışan Türk şirketleri ise güvenlik kaygısı yaşıyor. Basra'daki şirketler, "İşgale Karşı Milis Teşkilatı" imzalı pankartlarla, ülkeden ayrılmaları konusunda tehdit edildi.

Hurriyet.com.tr'den Muammer Elveren'in haberine göre, Hürriyet Dünyası'ndan Sebati Karakurt'a Iraklı bir meslektaşının gönderdiği fotoğrafta görülen pankart bölgedeki Türk şirketler için tehditler içeriyor. Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Basra'da bir caddeye asılmış pankartta şöyle yazıyor:

"Irak'taki bütün Türk şirketlerine uyarı. Ülkeyi terk etmelerini talep ediyoruz. Ülkedeki düşmanlarımıza karşı cevap hakkımız mevcuttur ve bunu istediğimiz anda en şiddetli şekilde kullanacağız." 

Pankartın solundaki logoda ise "İşgale Karşı Milis Teşkilatı" yazıyor.

 

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