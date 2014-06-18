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Dünya
Deutsche Welle

Irak'taki tahliye operasyonunun perde arkası

Irak'ta görevli bir Alman şirketinin 50 uzmanının kurtarıldığı tahliye operasyonunun ayrıntıları belli oldu.

18 Haziran 2014 13:42


Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) bağlı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde hızla ilerlemesi, Batılı ülkeleri de harekete geçirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Bağdat'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Bayci kentinde, bir rafinerinin yenilenmesi projesinde görev alan 50 dolayında Siemens çalışanının tehlike bölgesinden tahliyesini sağlayan bir operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Steinmeier, "Bayci'den alınan Alman uzmanlar, Irak'ın kuzeyinde güvenli bir yere götürüldü" dedi.

IŞİD, 11 Haziran'da Musul'un ardından petrol rafinerisiyle bilinen Bayci'de de kontrolü sağlamış, rafineride görevli Siemens personelinin teröristler tarafından rehin alınma ihtimaline karşı bir tahliye planı devreye sokulmuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün doğruladığı tahliye planı çerçevesinde rafineriye önce Irak Ordusu'na bağlı askeri helikopterler indi. Siemens çalışanları arasında 8 Alman vatandaşı ve diğer AB ülkelerinin vatandaşları bulunuyordu. Helikopterler uzmanları Bağdat havaalanına götürdü. Siemens'in kiraladığı bir özel uçak ise uzmanları buradan alarak Irak'ın kuzeyindeki Erbil'e ulaştırdı. Siemens tahliye operasyonuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Alman diplomasi kaynaklarına göre Irak'ta halen binden fazla Alman vatandaşı bulunuyor. Irak'ta birçoğu kuzeydeki Kürt bölgesinde olmak üzere 100 dolayında Alman şirketi faaliyette bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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