-IRAK'TAKİ SON BİRLİK DE GİDİYOR KUVEYT (A.A) - 19.08.2010 - Irak'taki son Amerikan muharip birliğinin ülkeden ayrılmaya başladığı bildirildi. Uygulanan plan doğrultusunda ülkeyi en son terk eden muharip birlik olarak tanımlanan Amerikan ordusu İkinci Piyade Tümeni 4'üncü Tugay sözcüsü Christopher Ophardt, birliğe ait son araçların bugün erken saatlerde sınırı geçerek Kuveyt'e geçmeye başladığını söyledi. Amerikan muharip birliklerinin Irak'taki görevlerinin 31 Ağustosta sona ereceğini belirten ordu yetkilileri, ülkeyi terk eden son birliğin yaklaşık 4 bin personelinin zırhlı araçları ülkeden çıkarmakla görevli olduğunu kaydetti. Yetkililer, aynı birliğe bağlı bir kaç yüz askerin bazı idari görevler nedeniyle Bağdat'ta kaldığını, ancak onların da gelecek hafta uçakla ülkeden ayrılacaklarını dile getirdi. Irak'ta ayrılan muharip birliklerin dışında yaklaşık 50 bin Amerikan askerinin gelecek yılın sonuna kadar ülkede kalması öngörülüyor.