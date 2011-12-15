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Dünya

Irak'taki son ABD bayrağı da indirildi

Irak'ta bir dönem resmen sona erdi. Bağdat'taki Amerikan askerleri Amerikan bayrağının gönderden indirildiği bir törenle Irak'a veda etti.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Irak'ta bir dönem resmen sona erdi. Bağdat'taki Amerikan askerleri Amerikan bayrağının gönderden indirildiği bir törenle Irak'a veda etti. ABD'nin Irak'taki varlığı bundan sonra dünyanın en büyük diplomatik misyonu haline gelen Bağdat Büyükelçiliği ile devam ediyor.



ABD Başkanı Barack Obama "Son Amerikan askeri de Irak'tan başı dik çıkıyor" sözleriyle Irak'ta bir sayfayı kapattı.


Başkent Bağdat'ta Amerikan askerine ait son Amerikan bayrağı gönderden indirildi. Böylece Bağdat'a 20 Mart 2003 günü atılan bomba ile başlayan 9 yıllık bir savaş resmen son buldu.


Bağdat'taki törene ABD Savunma Bakanı Leon Panetta katıldı.


Bundan böyle Irak'ın hem güvenlik, hem de siyaseten geleceği kendi ellerinde. Şimdiye kadar 1.5 milyon Amerikan personelinin görev yaptığı Irak'ta Amerikan varlığı bundan sonra farklı bir boyutta devam edecek.


Amerika'nın Bağdat'taki Büyükelçiliği personel sayısı itibariyle dünyadaki en büyük diplomatik misyon oluyor. Elçilikte yaklaşık 16 bin kişi görev yapacak. 200 kişilik personel askeri danışmanlık görevi üstlenecek yani Irak ordusunun eğitimi için hizmet verecek.


Daha önce sivillerin ölümünden sorumlu tutuldukları halde, Blackwater benzeri güvenlik şirketleri de faaliyetlerine devam edecek.


9 yılın rakamlara yansıyan tablosu ise şöyle;

- Bu kanlı süreçte 4 bin 500 Amerikan askeri öldü, 30 bin asker de yaralandı

- Resmi rakamlara göre, 104 bin ile 113 bin arasında Iraklı sivil hayatını kaybetti

- Savaşın ABD'ye maliyeti 1 trilyon dolar

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