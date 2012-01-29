-Irak'taki siyasi krizin aşılması için El Irakiye ilk adımı attı BAĞDAT (A.A) - 29.01.2012 - Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi başkanlığındaki El Irakiye bloku, 2 aydır yaşanan krizin aşılması için Milli Meclisin toplantılarına tekrar katılma kararı aldı. El Irakiye'nin Bağdat'taki merkezinde Allavi'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda blok üyeleri, yapılan oylamada Milli Meclisin oturumlarına tekrar katılma kararı aldı. El Irakiye'den bir yetkili, şu an sadece Milli Meclisin oturumlarına katılma konusunda karar aldıklarını, Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin sorunları ve mecliste beklemekte olan diğer sorunların çözülmesine kadar Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayacaklarını belirtti. Irak'taki siyasi kriz, El Irakiye bloku içinde 17 Aralık'ta yapılan toplantı ve istişarelerden sonra Başbakan Nuri Maliki'nin devleti yönetim biçiminden duyulan rahatsızlıktan dolayı Irakiye üyelerinin Milli Meclis içindeki üyeliklerini askıya alma kararı almasıyla başladı. Başbakan Nuri El Maliki'nin, aynı gün Meclise gönderdiği talepte, Başbakan Yardımcısı Salih El Mutlak'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istemesi üzerine gerginlik tırmandı. Gerginliğin artmasından sonra Mutlak, 19 Aralık'ta hükümetteki Irakiye üyesi bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarını boykot ettiğini açıklamıştı. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi ve korumaları hakkında tutuklama ve seferden men etme kararı vermesiyle gerginlik iyice artmıştı.