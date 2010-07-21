Irak'taki siyasi istikrarsızlık, çekilme takvimini etkilemeycek

T24 - ABD'nin Irak komutanı "çuvalcı" General Odierno, Irak'ta hükümeti kırmak için yaşanan siyasi krizin, çekilme takvimi etkilemeyeceğini ve 2011 yılı sonunda Irak'tan çekilmiş olacaklarını söyledi.



Irak'taki ABD güçlerinin komutanı Orgeneral Raymond Odierno, Irak'ta uzun süredir devam eden hükümeti kurma sıkıntısının, bu ülkedeki ABD güçlerinin çekilme takvimini etkilemeyeceğini söyledi.



Orgeneral Odierno, planlandığı gibi 2011 yılı sonunda Irak'tan çekilmiş olacaklarını bildirdi.



Irak güvenlik güçlerinin istikrar için gerekli görevlerin büyük bölümünü üstlendiklerini ifade eden Odierno, "2006'da neredeyse bir iç savaş varken, ülkede istikrar bugün önemli ölçüde artmış durumda" dedi.



Odierno, en az 6 aydır, Amerikan hava kuvvetlerinin bir hava saldırısı düzenlemesine ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.



Odierno, Amerikan güçlerinin genellikle Irak güçlerine operasyonlar sırasında danışmanlık yaparak yardımcı olduğunu belirtti.



General Ray Odireno, Temmuz 2003′te Irak’ın Süleymaniye kentinde Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi emrini vermişti.





