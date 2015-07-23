Irak'taki saldırıyı IŞİD üstlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, dün gerçekleştirilen saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. Örgüt tarafından internet üzerinden yayınlanan mesajda, askeri kontrol noktalarının hedef alındığı belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; bomba yüklü araçlarla dün düzenlenen saldırıların ilki Bağdat'ın batısında işlek bir alışveriş caddesi olan Bayaa mahallesinde, ikincisi ise başkentin kuzeydoğusundaki El Şaab mahallesinde yapılmıştı. Her iki mahallede de nüfusun çoğunu Şiiler oluşturuyor.

Saldırılar Irak ordusunun ve Şii milislerin Anbar vilayetini IŞİD'den geri almak için yeni bir harekâta başlamasının ardından gerçekleşti.

Irak ordusunun operasyonlarına Şii milisler ile bazı Sünni aşiretler destek veriyor. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon da hava akınları düzenliyor.

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, harekâtın amacının Anbar vilayetinin başkenti olan Ramadi'nin IŞİD'den geri alınması olduğunu duyurmuştu.

Çatışmaların Haditha Barajı yakınlarında yoğunlaştığı bilgileri geliyor.

ABD Savunma Bakanı Bağdat’ta

Anbar harekatı devam ederken ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da Bağdat'a gitti. El Abadi'nin yanı sıra Sünni aşiret liderleri ile de görüşmesi beklenen Carter'ın operasyonlar hakkında bilgi alması bekleniyor.

Carter'ın Irak ordusuna eğitim veren ve sayıları 3 bin 500'ü bulan ABD askerlerini de ziyaret edeceği ifade ediliyor.

IŞİD, bu yılın başlarında Ramadi'yi ele geçirmiş ve Anbar vilayetinin neredeyse tümünü kontrol altına almıştı.

Hâlâ Irak topraklarının üçte biri IŞİD'in kontrolü altında.