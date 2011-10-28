T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'taki saldırılarda ölü sayısı 32'ye çıktı BAĞDAT (A.A)

28 Ekim 2011 14:54

-Irak'taki saldırılarda ölü sayısı 32'ye çıktı BAĞDAT (A.A) - 28.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün düzenlenen çifte saldırıda ölenlerin sayısı 32'ye çıktı. Güvenlik kaynakları, Bağdat'ın kuzeyindeki çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Ur mahallesinde düzenlenen saldırılarda 32 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını belirtti. İlk saldırı dün akşam bir müzik dükkanında, ikinci saldırı kurtarma görevlilerinin bölgeye gittiği sırada meydana gelmişti. Daha önce yapılan açıklamada 18 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24