-Irak'taki saldırılarda ölü sayısı 32'ye çıktı BAĞDAT (A.A) - 28.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün düzenlenen çifte saldırıda ölenlerin sayısı 32'ye çıktı. Güvenlik kaynakları, Bağdat'ın kuzeyindeki çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Ur mahallesinde düzenlenen saldırılarda 32 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını belirtti. İlk saldırı dün akşam bir müzik dükkanında, ikinci saldırı kurtarma görevlilerinin bölgeye gittiği sırada meydana gelmişti. Daha önce yapılan açıklamada 18 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.