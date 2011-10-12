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Dünya

Irak'taki saldırılarda ölü sayısı 25'e çıktı BAĞDAT (A.A)

12 Ekim 2011 16:47

-Irak'taki saldırılarda ölü sayısı 25'e çıktı BAĞDAT (A.A) - 12.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta polisi hedef alan saldırılarda ölü sayısı 25' çıktı. Iraklı yetkililer, saldırılarda onlarca kişinin de yaralandığını belirtti. Başkentin batısındaki Karrada mahallesinde, bombalı araçla karakola düzenlenen saldırıda 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiilerin çoğunlukta olduğu Hürriye mahallesinde de yine karakolun hedef alındığı saldırıda 9 kişinin öldüğü, 27 kişininse yaralandığı kaydedildi. Polis, Bağdat'ın batısında yola yerleştirilen bir bombanın polis devriyesi geçtiği sırada patlaması sonucu 2 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını söyledi. Kentin yine batısında başka polis devriyesinin hedef alındığı saldırıda ise bir sivilin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Irak İçişleri Bakanlığının son açıklamasında saldırılarda 20 kişinin öldüğü, 83 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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