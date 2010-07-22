-IRAK'TAKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR BAKUBA (A.A) - 21.07.2010 - Irak'ın kuzeyindeki Bakuba kenti yakınlarında bir pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı yükseliyor. Polis yetkilileri saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını belirtirken, hastane kaynakları ve bir yerel yetkili, patlamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını söyledi. Bakuba'nın yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Ebu Sayda kasabasında düzenlenen saldırıda ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildiren polis yetkilileri, patlamada, bir binan çöktüğünü, 4 evin hasar gördüğünü ve 5 otomobilin yandığını açıkladı.