Irak'taki protestolarda 53 kişi yaralandı

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde bir haftadan fazladır devam eden gösterilerde 53 kişinin yaralandığı açıkladı. Açıklamada yaralıların yarısının güvenlik güçleri mensupları olduğunu bildirdi. Açıklamada, Divaniye, Necef ve Kerbela kentlerindeki gösterilerde yaralanma yaşanmadığını fakat Zikar’da ise 27 güvenlik görevlisi ile 6 sivilin, Misan’da ise 20 kişinin yaralandığını duyuruldu.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir hafta önce başlayan elektrik kesintisi, su kesintisi ve işsizlik protestoları Babil, İmare, Vasıt, Müssane, Zikar, Necef ve Kerbela şehirlerine yayıldı.

Sosyal medyada yüze yakın kişinin yaralandığı ve 10’a yakın hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Irak’ta çoğu zaman resmi rakamlarla diğer kaynakların verdiği rakamlar arasında büyük bir fark oluyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, göstericilere karşı gerçek mermi kullanmama uyarısında bulunarak, kamu malını korumaya çağırdı. Öte yandan, Necef Havalimanı'nın göstericiler tarafından kısa bir süreliğine kontrol altına alınması üzerine bazı ülkelerin Necef'e uçak seferlerini askıya alma kararından sonra Irak Havayolları, yurt içi seferlerin aksamadan yapıldığını duyurdu.