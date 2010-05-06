Irak'taki petrol kuyusunda yangın

T24-

Irak'ın resmi ajansı İNA'nın haberine göre, yetkililer, Acil petrol arama ve çıkarma bölgesinde çıkan yangının büyük olduğunu belirterek, itfaiyenin saatler süren çalışmalarından sonra yangının kontrol altına aldığını ifade etti.



Yangın yüzünden Selahaddin petrol üretim tesisinde çalışmaların durduğunu kaydeden yetkililer, yangının sebebini araştırdıklarını söyledi.



15 yıldır ilk defa geçen aylarda bu sahadan petrol çıkardıklarını ifade eden yetkililer, yangından çıkan dumanın havada siyah bir bulut oluşturduğunu ve yangında binlerce varil ham petrolün yandığını belirtti.



Acil petrol bölgesinde, 76 gaz kuyusu ile 276 milyon varil petrol rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.