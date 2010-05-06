T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'taki petrol kuyusunda yangın

Irak'ın Selahaddin kentindeki Acil petrol arama ve çıkarma bölgesinde bulunan kuyulardan birinde yangın çıktı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak'ın Selahaddin kentindeki Acil petrol arama ve çıkarma bölgesinde bulunan kuyulardan birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. 
    

Irak'ın resmi ajansı İNA'nın haberine göre, yetkililer, Acil petrol arama ve çıkarma bölgesinde çıkan yangının büyük olduğunu belirterek, itfaiyenin saatler süren çalışmalarından sonra yangının kontrol altına aldığını ifade etti.


Yangın yüzünden Selahaddin petrol üretim tesisinde çalışmaların durduğunu kaydeden yetkililer, yangının sebebini araştırdıklarını söyledi.


15 yıldır ilk defa geçen aylarda bu sahadan petrol çıkardıklarını ifade eden yetkililer, yangından çıkan dumanın havada siyah bir bulut oluşturduğunu ve yangında binlerce varil ham petrolün yandığını belirtti.


Acil petrol bölgesinde, 76 gaz kuyusu ile 276 milyon varil petrol rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24