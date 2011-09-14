-Irak'taki ikinci bombalı saldırıda 11 kişi öldü BAĞDAT (A.A) - 14.09.2011 - Irak'ta bugün düzenlenen ikinci bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, başkent Bağdat'ın 100 kilometre güneyindeki Hille kenti yakınlarında yer alan El Hamza kasabasındaki saldırının bombalı araçla bir restoranın dışında düzenlendiğini söyledi. Polis, saldırıda 26 kişinin de yaralandığını ifade etti. Polis'ten daha önce yapılan açıklamada, El Hamza'nın restoran ve kafelerin bulunduğu işlek caddesinde patlayan bombanın 25 kişinin yaralanmasına sebep olduğu bildirilmişti.