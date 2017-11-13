T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'taki deprem İran'da can aldı - (2)

ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ Ekber KARABAĞ /TAHRAN,13 Kasım(DHA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7

13 Kasım 2017 05:00

ÖLÜ SAYISI 61\'E YÜKSELDİ

Ekber KARABAĞ /TAHRAN,13 Kasım(DHA) - Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3\'lük deprem nedeniyle İran\'da şu ana kadar en az 61 kişinin öldüğü açıklandı.

İran devlet televizyonu yetkililere dayandırarak verdiği haberde, depremin en çok his edildiği Kirmanşah ilinde en az 61 kişin hayatını kaybettiğini yüzlerce insanın da yaralandığını belirtti. Can kaybının ise en çok Kirmanşah\'ın Kasr-ı Şirin ve Serpol Zehap ilçelerinde yaşandığı bildirildi.  Kirmanşah ve İlam illerinde ve ülkenin batısındaki bazı diğer ilçelerde olası tahribat nedeniyle okullar bugün tatil ilan edildi. Yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında insanların olabileceğini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine sevk edildiği belirtilirken, elektrik kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde kurtarma harekâtının yavaş ilerlediği bildirildi. Yetkililer, onlarca helikopterin hazırda bekletildiğini ve havadan yapılacak kurtarma arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde yapılacağı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAYISIYÜKSELDİ Ekber KARABAĞ TAHRAN13 KasımDHAIrak SüleymaniyeKirmanşahCanKirmanşah KasrıSerpol ZehapYetkililerArama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24