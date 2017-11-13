Irak'taki deprem İran'da can aldı

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 12 Kasım (DHA) - Irak\'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem İran\'ın batı illerinde de hissedildi.

İran devlet televizyonu, Irak sınırı yakınında yer alan Kasr-ı Şirin kentinde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, deprem sonucu bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında insanların olabileceğini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, batı bölgesinde bazı şehirlerde elektrik kesintileri olduğu bildirildi.