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Dünya

Irak'taki bombalı saldırılarda 62 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Irak'ta şiddet olayları 2008'den bu yana en üst düzeye çıktı; Nisan ayından bu yana gerçekleşen saldırılarda 2500 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz 2013 14:49

Irak'ın değişik kentlerinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda en az 34 kişinin öldüğü bildirildi.
Şii nüfusun yoğun olduğu kentlerde iftardan hemen önce gerçekleşen koordineli patlamalarda 28 kişi öldü.

Günün daha erken saatlerinde ise Musul'daki bombalı saldırıda altı kişi ölmüştü.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Irak'ta şiddet olayları 2008'den bu yana en üst düzeye çıktı; Nisan ayından bu yana gerçekleşen saldırılarda 2500 kişi öldü.

Ülkede Sünnilerle Şiiler arasında mezhep çatışmaları tırmanıyor. Sünniler, Şii ağırlıklı Nuri El Maliki hükümetinin kendilerini tecrit ettiğini iddia ediyor.

Pazar günkü en büyük patlama, güneydeki Basra kentinde bir siyasi parti merkezi yakınlarında gerçekleşerek sekiz kişinin ölümüne yol açtı.

Diğer bombaların ise Musayyip'te bir camide, Nasiriye'de bir pazar yerinde ve Kerbela'da patladığı bildirildi.
Cumartesi günü başkent Bağdat'taki iki camide gerçekleşen patlamalarda da en az 21 kişi ölmüştü.

 

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