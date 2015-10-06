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Dünya

Irak'taki bombalı saldırılarda 51 kişi öldü, 92 kişi yaralı

Irak makamları, saldırıların IŞİD ile irtibatlı gruplarca düzenlendiğini belirtti

06 Ekim 2015 09:16

Irak'ın farklı kentlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 51 kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı bildirildi.

Diyala iline bağlı El-Halis Kaymakamı Hasan Şelal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rafideyn Bankası'nın yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 36 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların sayısının fazla olması nedeniyle El-Halis Hastanesi'nin dolduğunu ve bazılarının hastanenin bahçesinde bekletildiğini ifade eden Şelal, Diyala Sağlık Dairesi'nden söz konusu yaralılar için ambulans talep ettiğini bildirdi.

Basra İl Meclisi'nde güvenlik komitesi başkanı Cebbar es-Saidi de kentin batısında bulunan Zubeyr ilçesindeki bir çarşıda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı kaynakları ise başkent Bağdat'ın 3 farklı bölgesinde el yapımı bombalarla gerçekleştirilen saldırılarda 5 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını ifade etti.

Irak'ta, terör örgütü IŞİD'in ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Bağdat başta olmak üzere farklı kentlerde şiddet olayları ve bombalı saldırılarda artış görülüyor. Irak makamları, saldırıların IŞİD ile irtibatlı gruplarca düzenlendiğini belirtiyor.

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