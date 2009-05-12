Irak'taki Avustralyalı askerlerin görevi sona eriyor

Irak'taki Avustralyalı askerlerin görev süresi Temmuzda sona eriyor.



Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askerlerin bir yıl önce muharip görevlerine son verildiği, sadece eğitim misyonu üstlenmiş olduğu hatırlatıldı ve birliklerin 31 Temmuz itibarıyla Irak'tan ayrılacağı ifade edildi.



Avustralya, Irak'ın güneyindeki 550 askerini geçen haziranda çekmişti. Temmuz 2009'da çekilecek asker sayısı ise 45.



Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, kendisini Kasım 2007'de iktidara taşıyan seçim kampanyası sırasında Irak'tan asker çekmeye söz vermişti.

