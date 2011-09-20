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Dünya

Irak'taki asker sayısı düşecek WASHINGTON (A.A)

20 Eylül 2011 23:28

-Irak'taki asker sayısı düşecek WASHINGTON (A.A) - 20.09.2011 - Irak'taki Amerikalı asker sayısının bu ayın sonuna kadar 30 bine düşeceği bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, Irak'ta görev yapan askerlerin yaklaşık üçte birinin bu ayın sonuna kadar ülkeden ayrılacağını kaydetti. Irak'ta yaklaşık 44 bin 500 Amerikan askeri görev yapıyor. ABD, 2008'de yapılan anlaşmaya göre bu yılın sonuna kadar tüm askerlerini Irak'tan çekecek. Irak güçlerine destek olunması ve eğitim verilmesi için Irak'ta birkaç bin Amerikan askerinin kalması konusunda yeni görüşmeler yapılması planlanıyor. 

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