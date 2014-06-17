Irak'taki Alman uzmanlara kurtarma operasyonu



"Spiegel" dergisinin haberine göre, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) bağlı teröristlerin kontrolünde bulunan bölgedeki Siemens çalışanlarını kurtarmak için Alman Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bir santralin yenilenmesi projesinde görev alan 50 dolayında Siemens çalışanının tehlike bölgesinden tahliyesini sağlayacak bir plan devreye sokuldu. Siemens çalışanları arasında 8 Alman vatandaşı ve diğer AB ülkelerinin vatandaşları bulunuyordu.

Siemens uzmanları için bölgeye önce Irak Ordusu'na bağlı askeri helikopterler gönderildi. Helikopterler uzmanları Bağdat havaalanına götürdü. Siemens'in kiraladığı bir özel uçak ise uzmanları buradan alarak Irak'ın kuzeyindeki Erbil'e ulaştırdı.