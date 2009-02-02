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Dünya

Irak'taki ABD askerine Obama müjdesi

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'taki Amerikan askerlerinin büyük bölümünün bir yıl içinde geri çekileceğini söyledi

02 Şubat 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'taki Amerikan askerlerinin büyük bölümünün bir yıl içinde geri çekileceğini söyledi.

Obama, NBC televizyonuyla yaptığı röportajda, Iraklıların, güvenlikleri konusunda artık daha fazla sorumluluk almaya hazır olduklarını, bu ülkedeki 140 bin Amerikan askerinin önemli kısmının eve döneceğini belirtti.

Irak'ta hafta sonunda düzenlenen yerel seçimlerle ilgili Obama, bu seçimlerin şiddet olaylarıyla gölgelenmediğini, Iraklılara daha fazla sorumluluk yüklemenin zamanının geldiğini kaydetti.

Obama, ABD'deki başkanlık seçimi kampanyasında da, Irak'taki tüm Amerikan askerlerini 16 ay içinde geri çekme taahhüdünde bulunmuştu.

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