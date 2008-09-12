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Dünya

'Irak'ta zafer yok'

ABD birliklerinin komutanı General D. Petraeus, bu ülkede zafer elde edildiğini hiçbir zaman söyleyemeyeceğini ifade etti

12 Eylül 2008 03:00

Görev süresi yakın zamanda dolacak General Petraeus BBC'ye verdiği demeçte, Irak'ta güvenlik alanında yakın zamanda elde edilen kazançların kesin olduğunu ve ABD'nin hâlâ uzun bir mücadeleyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

 

Petraeus, Irak'taki mücadelenin, bir tepeyi ele geçirip, bayrağı dikmek ve eve zaferle dönmek gibi bir şey olmadığını da belirtti. Amerikan askerlerinin Irak kentlerinden gelecek yıl ortalarına kadar çekilip çekilmeyeceğine dair bir soruyu General, "mümkün" şeklinde yanıtladı. Irak'taki görevine geçen yıl Şubat’ta devralan Petraeus, Irak'ta ufukta gerçek sorunlara dönüşecek "birçok fırtına bulutunun" bulunduğunu söyledi.

 

Irak'taki genel durumu "zor ancak ümit verici" şeklinde değerlendiren Petraeus, Irak'taki gelişmelerin az da olsa sürdüğünü, ancak durumun hassasiyetini koruduğunu ifade etti.

 

ABD Merkez Komutası'nda üstleneceği yeni görevinde Afganistan'daki operasyonları da denetleyecek olan general Petraeus, Afganistan'daki temayüllerin doğru yönde gitmediğini ve bunlarla ilgilenilmesi gerektiğini belirtti. Petraeus, Afganistan'ın çok önemli "bir gayret" olmaya devam ettiğini kaydetti.

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