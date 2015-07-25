Irak'ta yüzme havuzunda patlama: 7 ölü, 44 yaralı

Irak'ın Selahattin iline bağlı Türkmen nüfusunun ağırlıklı olduğu Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen 2 patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tuzhurmatu polis müdürü Yarbay Mustafa Beyatlı konuya ilişkin açıklama yaparak, “Bugün saat 16:00 sularında ilçenin İmam Ahmed mahallesindeki Aksu yüzme havuzu salonunda havuzun dolmasını bekleyen kalabalığın içine dalan IŞİD bağlantılı intihar eylemcisi kendine havaya uçurdu.

Olaydan sonra yaralıların tahliyesi sırasında tesisin önünde yol kenarına konulan bir bomba da kimliği belirsiz kişilerce uzaktan kumandayla patlatıldı. İki patlamada hepsi Türkmen olmak üzere 7 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı” dedi.