Irak'ta yurt dışı seçim sonuçları iptal edildi

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin yurt dışı seçim sonuçlarını oy çokluğuyla iptal edilmesine karar verdi.

Irak'ta olağanüstü yapılan oturumda 12 Mayıs genel seçimleri kapsamında, "yurt dışı seçim sonuçları" iptal edilmesine karar verildi. Olağanüstü oturumda ayrıca, "Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyalalı iç göçmenlerin oylarının kullandığı kamplardaki seçim sonuçlarının iptal edilmesi, ülke genelindeki oyların yüzde 10'unun da tekrar elle sayılması" kararı alındı.

CNN Türk’ün haberine göre, yurt dışı seçim sonuçları iptal edilirken, Kerkük’te itiraz edilen sandıkların da elle sayılmasına karar verdi.

Önergeyi veren Irak Bağımsız Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, elle sayılan oyların 25’i, elektronik oylarla eşleşmezse tüm sandıkların tekrar sayılacağını söyledi.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından elektronik oylama sisteminde hile yapıldığı iddia edilmişti. Seçimin ardından Kerkük’te eylem yapan Türkmenler, oyların elle sayılmasını istemişti.