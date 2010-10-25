-IRAK'TA YÜKSEK MAHKEME MECLİSİN ÇALIŞMASINI İSTEDİ BAĞDAT (A.A) - 24.10.2010 - Irak Yüksek Mahkemesi, yedi aydır faaliyet göstermeyen parlamentonun çalışmaya başlamasını istedi. Mahkeme, en son 14 Haziranda toplanan milletvekillerinin, 7 Martta yapılan seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulamaması yüzünden Meclisi açık bırakma, ancak oturumlara katılmama kararının yasa dışı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararında, bu durumun Anayasa'yı ihlal anlamına geldiği belirtildi. Irak'ta yeni seçilen 325 milletvekili seçimden sonra bir kez toplanarak yemin etmişti. 20 dakika süren oturumda Kuran-ı Kerim okunmuş, milli marş çalınmıştı. Anayasa uyarınca parlamentonun, seçim sonuçlarının onaylanmasından sonra 15 içinde toplanması gerekiyor. Irak'ta seçim sonuçları 1 Haziranda onaylanmış, Meclis de 14 Haziranda toplanmıştı. Milletvekillerinin bu oturumda parlamento başkanını seçmesi gerekiyordu. Ancak meclis başkanının tayin edilmesi, başbakanlık ve bakanlar kurulu üyelerinin belirlenmesi gibi, yeni hükümetin oluşturulmasında siyasi bloklar arasındaki önemli konulardan biri olduğu için seçim yapılamamıştı. Milletvekilleri, uzlaşma sağlanıncaya kadar Meclis oturumunun açık tutulması ancak milletvekillerinin oturuma katılmamasını kararlaştırmıştı. Irak'ta aylardır çalışmayan Meclisin üyeleri ayda 22 bin 500 dolar (yaklaşık 32 bin 150 TL) kazanıyor, bunun yanı sıra milletvekilleri ev kirası ve bir kereye mahsus olmak üzere dört yıl boyunca yapacakları harcamalar için 90 bin dolar (yaklaşık 129 bin TL) alıyor. Mahkemenin kararının, yeni hükümetin kurulmasının önüne geçen siyasi açmazın giderilmesi yönünde baskı oluşturması bekleniyor.