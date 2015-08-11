Irak'ta yolsuzlukla mücadele reformu



Irak'ta yolsuzluklar ve kamu hizmetlerindeki kötü idareye karşı haftalardır süren protesto gösterilerinin ardından Başbakan Haydar el-İbadi'nin pazar günü sunduğu önlemler paketi meclisten geçti.

Pakette öne çıkan maddelerden biri, etnik temsili esas alan Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcıları makamlarının lağvedilmesi. Mevcut sistemde ikisi Şii, biri Sünni olmak üzere üç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bir Şii, bir Sünni ve bir Kürt olmak üzere üç Başbakan Yardımcısı görev yapıyor. Mecliste kabul edilen reformla söz konusu altı tane yardımcılık makamı kaldırılmış oluyor.

Yolsuzluklar ve adam kayırmayla mücadele de pakette önemli bir yer tutuyor.

Tasarruf önlemleri çerçevesinde devlet görevlilerinin koruma sayıları da azaltılacak. Halen görevde bulunan ve eski devlet görevlilerine yönelik rüşvet iddialarını araştıracak bir komisyon kurulması da kabul edildi.

Kamu görevlerinde yeterlilik ölçütü

Irak meclisi, Meclis Başkanı Salim Cuburi'nin sunduğu ayrı bir paketi de kabul etti. Bu paket de, kamu ve güvenlik görevlilerinin siyasi parti üyeliği ya da etnik köken yerine yeterlilik ölçüt alınarak görevlendirilmesini öngörüyor. Pakette bakanlıkların sayısının azaltılması da öngörülüyor. Cuburi, kabinede adı rüşvete karışmış ya da kötü idareden sorumlu olarak bilinen kişilerin de görevden alınması çağrısı yaptı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere Irak'ın çeşitli kentlerinde yolsuzluk ve kötü idareye karşı haftalardır protesto gösterileri düzenleniyordu. Sıcaklığın 50 dereceye vardığı yaz günlerinde art arda gelen elektrik kesintileri, halktaki hoşnutsuzluğun sokağa dökülmesinde etkili oldu.

Şiilerin dini lideri Büyük Ayetullah Ali el-Sistani de cuma fetvasında, yolsuzluklara karşı sert mücadele çağrısı yaparak hükümetin reform planına destek vermişti.