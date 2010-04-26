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Dünya

Irak'ta yine Baas sorunu

Irak'ta geçen ayki milletvekili seçiminde 52 adaya verilen oylar, adayların Baas Partisi ile bağları olduğu iddiasıyla iptal edildi.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Irak'ta geçen ayki milletvekili seçiminde 52 adaya verilen oylar, adayların yasa dışı Baas Partisi ile bağları olduğu iddiasıyla iptal edildi.


Bu adaylardan 50'si zaten seçilmek için gereken oyu alamadığı için herhangi bir işleme gerek duyulmayacağı tahmin ediliyor.


Ancak İyad Allavi'nin seküler ve Sünni eğilimli Irakiye adlı bloğundan milletvekili seçilmesi beklenen diğer iki ismin adaylığının etkilenebileceği belirtiliyor.


BBC türkçe'nin haberine göre geçen ayki seçimin henüz resmiyet kazanmayan sonuçlarına göre, İyad Allavi bloğu, en yakın rakibi olan Nuri el Maliki liderliğindeki gruptan sadece iki sandalye önde.


Allavi bloğundan yapılan açıklamada, seçim komisyonunun kararını tanımadıkları, ancak bu iki ismin adaylığı düşürülürse yerlerine yenilerinin atanacağı belirtildi.


Dolayısıyla seçim komisyonu kararının iki parti arasındaki kırılgan dengeyi etkilemesi beklenmiyor.


Ancak seçimlerin kesin sonuçları beklenirken gerilimi arttıracağı tahmin ediliyor.


Seçimlerin ardından oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

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