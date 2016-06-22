Irak'ta 'Yetenek Sizsiniz Mülteciler' yarışması

Irak'ın kuzeyindeki Arbat mülteci kampında, hem Suriye'den hem de Irak'ın IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) saldırılarına uğramış bölgelerinden kaçanlar için bir yetenek yarışması düzenlendi.

Reuters haber ajansı, 10 finalistten birisi olan 19 yaşındaki mülteci Rumi'nin söylediği şarkıyla izleyen yüzlerce kişiyi büyülediğini ve yarışmayı da kazandığını aktarıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından organize edilen yarışma, bir çok ülkede popüler olan 'Yetenek Sizsiniz' yarışmaları formatında gerçekleşti.

7 bin 500 mültecinin barındığı Arbat kampındaki finalde, Rumi'nin şarkısı dört jüri üyesini de etkiledi ve seyircilerden de büyük alkış aldı.

Yarışmanın ardından Reuters'a konuşan Rumi, "Evlerimizi terk ettiğimiz zaman bir gün elbet geri döneriz diyorduk" dedi.

Suriye'de Kobani'den kaçarak ailesiyle birlikte Irak'a giden Rumi, iki yıldır Arbat mülteci kampında yaşıyor.

"Büyülü bir geceydi"

UNHCR Irak temsilcisi Bruno Geddo ise 'Yetenek Sizsiniz Mülteciler' yarışması için "Mültecilerin hep beraber keyifli bir gece geçirip birlik olmaları için çok güzel bir fırsattı. Büyülü bir geceydi" dedi.

"Yarışma en azından kısa bir süre de olsa güzel bir şeye odaklanmalarını sağladı. Gençlerin gözlerindeki ışığı yeniden gördük" diye devam etti Geddo.

Yarışmada ikinci sırayı Hint dansı topluluğu ABCD (Anybody Can Dance - Herkes Dans Edebilir) aldı. 17 yaşındaki Robjin Baroodo öncülüğündeki dans grubu, sahneye tişört ve kot pantolonlarıyla çıktı.

İki yıl önce Suriye'nin Haseke kentinden kaçıp Irak'a gelen Robjin, Reuters'a konuşurken "Dans benim hayatım. Hint müziği Suriye'de çok popüler değil. Ancak bu dans grubunu kurduğumuzdan beri insanlar yavaş yavaş müziği de sevmeye başladı" diyor.