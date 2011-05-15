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Dünya

IRAK'TA YEŞİL BÖLGEYE ROKETLİ SALDIRI BAĞDAT (A.A)

15 Mayıs 2011 18:46

-IRAK'TA YEŞİL BÖLGEYE ROKETLİ SALDIRI BAĞDAT (A.A) - 15.05.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan Yeşil Bölgeye ve bazı semtlere Katyuşa roketleriyle düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Bağdat Operasyonlar Müdürlüğü Sözcüsü Tümgeneral Kasım Ata, bugün yerel saatle 12:30'da hükümet binaları ile bazı yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölgeye 5 Katyuşa roketi atıldığını, bununla eş zamanlı olarak Yeşil Bölgeye yakın Cadiriye, Bab El Şarki semtleri ile başka bölgelere de 4 Katyuşa roketi düştüğünü belirtti.  Ata, Katyuşa türü roketlerle düzenlenen saldırılarda 1 sivilin öldüğünü ve 9 sivilin yaralandığını, başka saldırıların düzenlenmesi olasılığı karşısında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi. Bu arada, Bağdat'ın Beyya semtinde bu sabah bir aileden 3 kişiyi öldüren kişilerin polis kıyafeti giymiş oldukları bildirildi.

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