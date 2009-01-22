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Dünya

Irak’ta yerel seçimde rekor kadın aday

Irak’ta 31 Ocak’ta yapılacak yerel seçimlerde vilayet meclislerine girebilmek için yarışacak adayların dörtte birinden fazlası kadın

22 Ocak 2009 02:00

Irak’ta 31 Ocak’ta yapılacak yerel seçimlerde vilayet meclislerine girebilmek için yarışacak 14 bin 431 adayın dörtte birinden fazlasının kadın olduğu açıklandı

Irak’ın 18 vilayetinin 14’ünde, vali ve vilayet yönetimlerini belirleyecek vilayet meclisi seçimleri, ülke tarihinde bir kilometre taşı olarak gösteriliyor. Irak’ın kuzeyindeki 3 vilayet ile etnik gerilimin doruk noktasında olduğu Kerkük vilayetinde seçimlerin bu yıl yapılması bekleniyor. Seçimler, Sünniler arasındaki güç dengesinin değişip değişmediğini göstermesi açısından da önemli.

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