Irak’ta yerel seçimde rekor kadın aday

Irak’ın 18 vilayetinin 14’ünde, vali ve vilayet yönetimlerini belirleyecek vilayet meclisi seçimleri, ülke tarihinde bir kilometre taşı olarak gösteriliyor. Irak’ın kuzeyindeki 3 vilayet ile etnik gerilimin doruk noktasında olduğu Kerkük vilayetinde seçimlerin bu yıl yapılması bekleniyor. Seçimler, Sünniler arasındaki güç dengesinin değişip değişmediğini göstermesi açısından da önemli.