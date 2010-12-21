-IRAK'TA YENİ KABİNEDEKİ BAZI BAKANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI BAĞDAT (A.A) - 20.12.2010 - Irak'ta Başbakan Nuri el Maliki'nin güven oylaması için Meclise sunduğu kabine üyelerinin bazılarının isimleri belli oldu. Tarafların uzlaşması sonucu Cumhurbaşkanlığı Celal Talabani'de, Başbakanlık Nuri el Maliki'de kalmıştı. Maliki'nin bugün sunduğu kabinedeki önemli bazı bakanlıklara getirilen isimler şöyle: ''Hüseyin el Şahristani: Enerji konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı, Hoşyar Zebari: Dışişleri Bakanı, Abdül Kerim Luaibi: Petrol Bakanı, Rafiy el Esavi: Maliye Bakanı, İyad Allavi: Stratejik Politikalar Ulusal Konseyi Başkanı.''