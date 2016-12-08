Irak'ta 'yanlışlıkla' pazar yeri vuruldu: En az 50 sivil öldü

Irak'ın batısında IŞİD kontrolündeki El Kaim kentine düzenlenen hava saldırısında "yanlışlıkla" bir pazar yerinin hedef alınması sonucu en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansı Anbar vilayetindeki El Kaim'de bulunan sağlık görevlilerine dayandırarak ölü sayısını 55 olarak açıkladı. Toplam 3 saldırıda hayatını kaybedenlerden 12'sinin kadın 19'unun çocuk olduğu belirtildi.

Anbar milletvekillerinden Muhammed Karbouli ise saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının Irak ordusu tarafından mı yoksa ABD öncülüğndeki koalisyon uçaklarınca mı düzenlendiği ise netlik kazanmadı.

Al Jazeera'ye konuşan Iraklı ordu yetkilileri Irak ordusuna ait uçakların"yanlışlıkla" sivilleri hedef aldığını belirtti.

AFP'ye bilgi veren Anbar vilayet meclisi başkanı Eid Ammash da saldırıyı Irak uçaklarının gerçekleştirdiğini söyledi.

Ancak bazı milletvekilleri uçakların ABD öncülüğündeki koalisyona ait olduğunu iddia etti.

Uçakların IŞİD'in üs olarak kullandığı bir camiyi hedef almak isterken yanlışlıkla pazar yerini vurduğu iddia edildi.

IŞİD bağlantlı Amaq haber ajansı da saldırının gerçekleştiği bölgeden olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınladı. Amaq, Irak ordusu uçaklarınca yapıldığını belirttiği saldırıda ölü sayısının ise 120'den fazla olduğunu duyurdu.

Irak ordusu ya da hükümetten saldırıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Öte yandan ordunun Musul'u IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyon sürüyor.

Irak güvenlik güçleri, Peşmergeler, Sünni Arap aşiretleri ve Şii milislerden oluşan 50 bin kişilik bir güç, 17 Ekim'de başlayan operasyonda farklı kollardan ilerleyerek Musul'u ele geçirmeye çalışıyor.

Operasyona ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu da havadan ve karadan destek veriyor.