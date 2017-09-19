Irak'ta yakalanan IŞİD'lilerin eşlerinden 300'ü Türk

Irak'ın Musul kentinde yakalanan IŞİD savaşçılarının eş ve çocuklarının sınır dışı edilmesi için hazırlıkların yapıldığı bildirildi. Irak

Ninova Vilayeti Meclisi'nden bir üye yaptığı açıklamada, IŞİD'lilerin eş ve çocuklarının Tel Kaif'teki bir gözaltı merkezine götürüldüğünü ve Iraklı güvenlik güçlerinin koruması altında olduğunu belirterek, sınır dışı edilmeden önce durumlarının incelendiğini söyledi.

Kadın ve çocukların Tel Kaif'teki gözaltı merkezine getirilmeden önce uluslararası organizasyonların kontrolünde bulunan Musul'un 60 kilometre güneyinde bir kampta tutulduğu belirtildi.

"300'ü Türk vatandaşı"

Iraklı üst düzey bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre 509'u kadın, 813'ü çocuk toplam bin 322 kişi Avrupa, Asya ve Amerika'daki 13 ülkeden geliyor. Irak hükümetinden bir yetkili ise 300 kişinin Türk vatandaşlığına sahip olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi‘nin (NRC) verdiği bilgiye göre Tel Kaif'te tutulan kadınların büyük bölümü Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Tacikistan'dan. Kuruluşun Irak sözcüsü Melanie Markham kadın ve çocukların koşullarının takip edilebilmesi için insani yardım kuruluşlarına izin verilmesini talep etti.

Iraklı bakan: Hukuki işlem yapılması gerekiyor

Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı bir bakan AFP'ye yaptığı açıklamada, "Söz konusu kişiler Irak'a yasa dışı yollardan gelen yabancılar" dedi. Bakan söz konusu kadınların "teröristlerin kontrolündeki bir bölgede ele geçirildiklerini, bu nedenle haklarında hukuki işlem yapılması gerektiğini belirtti.

Irak ordusu Temmuz ayında Musul'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda yabancı IŞİD destekçisini gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar arasında Alman kadınların da bulunduğu belirtilmişti. Der Spiegel bu kadınlardan dördü hakkında cezai sürecin başlatıldığını duyurdu. Spiegel'in haberine göre Almanya'da Federal Başsavcılık dört kişi hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma başlatılan genç kadınlardan birinin Saksonya, bir diğerinin ise Çeçenistan doğumlu Alman olduğu, üçüncü kadının Fas kökenli Alman, dördüncüsünün ise bu kadının 20 yaşındaki kızı olduğu kaydedildi.

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AFP, HT/BK