Irak'ta üç kişi idama mahkum edildi

T24- Irak'ta geçen haziran ayında 80'den fazla kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıdan sorumlu tutulan 3 kişi idama mahkum edildi.



Irak Yüksek Yargı Konseyi sözcüsü Abdülsettar El Birkdar, yaptığı açıklamada, Rusafa ceza mahkemesinin, geçen haziran ayında Taza'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan 3 kişinin asılarak idam edilmesine hükmettiğini söyledi.



Birkdar, mahkumların, mahkeme kararını temyize götürebileceklerini belirterek, söz konusu saldırıda 88 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.Ulusal Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada da sanıkların, saldırıyı düzenlediklerini itiraf ettikleri bildirildi.



Kerkük yakınında bulunan Taza'daki saldırı, 20 Haziran'da Şiilerin ibadet ettiği bir camiden çıktıkları sırada bomba yüklü araçla düzenlenmişti. Saldırıda ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyordu.

