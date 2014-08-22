Irak'ta Türkmenler açlıktan ve susuzluktan ölmeye başladı

Irak'ın Salahaddin ilinde 75 gündür Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünce kuşatma altında tutulan Türkmen nüfusun yoğunlukta olduğu Amirli nahiyesinde açlık ve susuzluğun ölümlere yol açtığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Amirli güvenlik güçlerinin komutanı Albay Mustafa el -Amirli yaptığı açıklamada, 75 gündür IŞİD tarafından kuşatma altında tutulan Amirli nahiyesinde insanların açlık ve susuzluktan ölmeye başladığını belirtti.

IŞİD su şebekesini kapattı

Nahiyede doktor bulunmadığını ifade eden Amirli, IŞİD'in şebekeyi kapatarak nahiyeyi susuzluğa mahkum ettiğini söyledi. Su ihtiyacını karşılamak için kuyu açtıklarını ifade eden Amirli, kuyulardan çıkan suyun da tuzlu olduğunu ve içmek zorunda kalan yaşlı ve çocuklardan onlarcasının ishal olduktan sonra hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yemek pişiremiyorlar

Kuşatmanın başladığı günden bu yana nahiyeye yakıt girişinin yapılamadığını ve artık yakacak odun da bulamadıklarını, dolayısıyla yemek pişiremediklerini dile getiren Amirli, merkezi hükümetin yaptığı yardımların ise halkın yüzde 10'unun ihtiyaçlarını ancak karşıladığına dikkati çekti.

Nahiye merkezindeki nüfusun 15 bin civarında olduğuna işaret eden Amirli, neredeyse her gün IŞİD tarafından saldırılara maruz kaldıklarını ancak şimdiye kadar büyük çaplı 10 saldırıya direnerek IŞİD'e büyük zarar verdiklerini ifade etti.

'Biz Türkmeniz diye mi el uzatılmıyor'

Amirli herkesin IŞİD saldırısına uğrayan Sincar halkına yardıma koştuğunu ancak kendilerine yardım eli uzatmadığını söyleyerek, "Yoksa biz Türkmeniz diye mi bize el uzatılmıyor" dedi.

Bölge ülkelerine ve uluslararası topluma seslenen Amirli, açlık ve susuzluktan ölen halkına acilen yardım edilmesi çağrısında bulundu.

IŞİD ablukası nedeniyle karadan girilemeyen nahiyeye insani ve askeri yardımlar, helikopterler vasıtasıyla ulaştırılıyor.