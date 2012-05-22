Irak'ta Türkiye karşıtı protestolar artıyor!

Türkiye'de bulunan ve terör suçlamasıyla yargılanmakta olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin teslim edilmesini isteyen Iraklılar, Basra kentinde, Türkiye karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Irak'ın Basra kentinde sivil toplum örgütleri Türkiye'yi protesto etti. Iraklılar, suikast timleri kurmakla suçlanan ve Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi'nin iade edilmesini istedi.

'Haşimi'yi adalete teslim edin'

Eylemcilerin açtıkları bir pankartta, "Basra'nın özgür halkı, terörist suçlu Tarık El Haşimi'nin derhal adalete teslim edilmesini istiyor" yazısı vardı.

Protestocular Haşimi'yi iade etmemesi halinde Türkiye'nin Irak'taki çıkarlarının zarar görebileceğini söyledi.

'Türkler Müslüman ve kardeşlerimiz'

Protestocular, "Sivil toplum örgütleri olarak Türk halkına karşı değiliz. Türkler Müslüman ve kardeşlerimiz. Ortak çıkarlarımız var. Sadece Erdoğan'a Irak'ta 160'den fazla Türk şirketi olduğunu ve Irak'taki yıllık Türk yatırımının 20 milyar dolar olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Irak halkına karşı suç işleyenleri korursa Türkiye tüm bunları kaybeder" ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda da bir grup gösterici, Basra konsolosluğu önünde toplanarak Türkiye'yi protesto etmişti. Halen Bağdat'ta gıyabında yargılanmakta olan Haşimi, "Hükümet yetkilileri, güvenlik güçleri ve şiileri hedef alan saldırılar düzeleyen ölüm timlerine önderlik etmekle" suçlanıyor.