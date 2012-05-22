T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta Türkiye karşıtı protestolar artıyor!

Yoldan geçenlere Irak bayrağını dağıtan eylemciler, yol kenarında da mum yaktı

22 Mayıs 2012 21:18

Türkiye'de bulunan ve terör suçlamasıyla yargılanmakta olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin teslim edilmesini isteyen Iraklılar, Basra kentinde, Türkiye karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Irak'ın Basra kentinde sivil toplum örgütleri Türkiye'yi protesto etti. Iraklılar, suikast timleri kurmakla suçlanan ve Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi'nin iade edilmesini istedi.

 

'Haşimi'yi adalete teslim edin'

 

Eylemcilerin açtıkları bir pankartta, "Basra'nın özgür halkı, terörist suçlu Tarık El Haşimi'nin derhal adalete teslim edilmesini istiyor" yazısı vardı.

Protestocular Haşimi'yi iade etmemesi halinde Türkiye'nin Irak'taki çıkarlarının zarar görebileceğini söyledi.

 

'Türkler Müslüman ve kardeşlerimiz'

 

Protestocular, "Sivil toplum örgütleri olarak Türk halkına karşı değiliz. Türkler Müslüman ve kardeşlerimiz. Ortak çıkarlarımız var. Sadece Erdoğan'a Irak'ta 160'den fazla Türk şirketi olduğunu ve Irak'taki yıllık Türk yatırımının 20 milyar dolar olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Irak halkına karşı suç işleyenleri korursa Türkiye tüm bunları kaybeder" ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda da bir grup gösterici, Basra konsolosluğu önünde toplanarak Türkiye'yi protesto etmişti. Halen Bağdat'ta gıyabında yargılanmakta olan Haşimi, "Hükümet yetkilileri, güvenlik güçleri ve şiileri hedef alan saldırılar düzeleyen ölüm timlerine önderlik etmekle" suçlanıyor.

 

ETİKETLER

ırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24