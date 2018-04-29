T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Irak'ta Türk vatandaşı kadına, IŞİD'den idam cezası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir mahkeme, Türk vatandaşı bir kadını IŞİD üyesi olmaktan suçlu bulup ölüme mahkum etti.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir mahkeme, Türk vatandaşı bir kadını IŞİD üyesi olmaktan suçlu bulup ölüme mahkum etti.

Ceza mahkemesinin hakimi Abdülsatar El-Birkdar tarafından yapılan açıklamada Türk kadın dışında farklı ülke vatandaşı 10 kadına ise ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.

El-Birkdar, tüm kararların temyize götürülebileceğini söyledi.

Hakim açıklamasında, "Mahkeme, terörizmden suçlu bulduğu 10 kadına ömür boyu hapis cezası verirken Türk vatandaşı bir başka teröristin ise idam edilmesine hükmetti" dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Aralık ayında yaptığı açıklamada ülkesinde IŞİD ile savaşın sona erdiğini duyurmuştu.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi örgütün 2014'te Irak'ın Musul kentini ele geçirmesinden sonra 'halifeliğini' ilan etmişti.

Örgütün bir dönem Irak ve Suriye'de kontrol attığı topraklarda 10 milyondan fazla kişi yaşıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakBağdatTürkIŞİDAbdülsatar El-BirkdarBaşbakanı HaydarAralıkEbu BekirIrak MusulSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24