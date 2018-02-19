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Dünya

Irak'ta Türk vatandaşı kadına, IŞİD üyeliğinden idam cezası

Farklı ülke vatandaşı 10 kadına ise ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi

19 Şubat 2018 17:46

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir mahkeme, Türk vatandaşı bir kadını IŞİD üyesi olmaktan suçlu bulup ölüme mahkum etti.

Ceza mahkemesinin hakimi Abdülsatar El-Birkdar tarafından yapılan açıklamada Türk kadın dışında farklı ülke vatandaşı 10 kadına ise ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.

El-Birkdar, tüm kararların temyize götürülebileceğini söyledi.

Hakim açıklamasında, "Mahkeme, terörizmden suçlu bulduğu 10 kadına ömür boyu hapis cezası verirken Türk vatandaşı bir başka teröristin ise idam edilmesine hükmetti" dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Aralık ayında yaptığı açıklamada ülkesinde IŞİD ile savaşın sona erdiğini duyurmuştu.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi örgütün 2014'te Irak'ın Musul kentini ele geçirmesinden sonra 'halifeliğini' ilan etmişti.

Örgütün bir dönem Irak ve Suriye'de kontrol attığı topraklarda 10 milyondan fazla kişi yaşıyordu.

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