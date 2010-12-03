-IRAK'TA TRAFİK FACİASI ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde iki otobüsün çarpışması sonucu 17 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Asvat El Irak ajansının haberine göre, Babil kenti polis sözcüsü Mutana Halid, Hilla kentini Necef'e bağlayan yolda, iki otobüsün çarpıştığını, kazada 17 kişinin öldüğünü 54 kişinin de yaralandığını belirtti. Ölen 17 kişiden 14'ünün İranlı olduğunu kaydeden polis sözcüsü Halid, yaralıların Hilla kentindeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıklarını ifade etti.