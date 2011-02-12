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Dünya

IRAK'TA TOPLU MEZAR BULUNDU BAKUBA (A.A)

12 Şubat 2011 17:18

-IRAK'TA TOPLU MEZAR BULUNDU BAKUBA (A.A) - 12.02.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, 2006 ve 2007 yıllarında El Kaide tarafından öldürüldüğü sanılan 153 kişinin cesedinin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı. Irak polisi, mezarda bulunan cesetlerden bazılarının kadın ve çocuklara ait olduğunu belirtti. Toplu mezarın iki hafta kadar önce Bakuba'da yakalanan bir teröristin itirafları sayesinde bulunduğunu belirten yetkililer, teröristin, bu kişileri başka El Kaide üyeleriyle birlikte öldürdüğünü itiraf ettiğini de kaydetti.

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