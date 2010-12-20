-IRAK'TA TOPLU MEZAR BULUNDU MUSUL (A.A) - 20.12.2010 - Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde toplu mezarda, 11 kişinin cesedine ulaşıldı. Polis kaynakları, dün bulunan toplu mezarda 2005'te öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. Polis yetkilisi Ali Hodr, toplu mezarın Musul'un doğusundaki İntissar Mahallesi'nde ortaya çıkarıldığını anlattı. 2005'te kentin büyük bir bölümü direnişçilerin kontrolündeydi ve Amerikalılarla çalıştığından şüphelenilen asker, polis ya da sivillerin katli, olağan günlük olaylardan sayılıyordu.