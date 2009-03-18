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Dünya

Irak'ta toplu mezar bulundu

Irak'ın güneyinde Saddam Hüseyin dönemine ait olduğu sanılan bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

18 Mart 2009 02:00

Irak'ın güneyinde Saddam Hüseyin dönemine ait olduğu sanılan bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, Basra kentinin kuzeydoğusundaki Nahran Ömer bölgesinde köylülerin iki iskelet, kemikler ve elbiseler bulduğunu ifade etti.

Iraklı insan hakları komisyonu başkanı Mehdi El Timimi, kazı çalışmalarına yarın devam edileceğini kaydetti. El Timimi, mezarda kaç kişinin ceset kalıntılarının olduğu hakkında ise bilgi vermedi. Mezardakilerin 1991'deki Şii ayaklanmasından sonra Saddam Hüseyin güçlerince öldürülen kişiler olduğu tahmin ediliyor.

Irak'ta 2003 yılının mart ayında Amerikan işgalinin başlamasının ardından Saddam Hüseyin dönemine ait bazı toplu mezarlar bulunmuştu.

Bombalı saldırı: 3 ölü

Diğer taraftan, Irak'taki saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, ülkenin kuzeyinde Diyala vilayetinin Sadiye kasabasında çiftçilik yapan bir çiftin bahçede çalışırken bombalı saldırıda öldüğünü söyledi.

Polis, Musul kentinde devriye gezen polislere bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ise bir polisin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını belirtti.

Iraklı yetkililer, ülke genelinde saldırı ve şiddet olayları azalmasına rağmen Diyala ve Musul'da direnişçilerin hala faal olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, direnişçilerin başkent Bağdat ve civarında Amerikan ve Iraklı askerlerin yaptığı operasyonlar nedeniyle kuzeye kaçtığının tahmin edildiğini vurguluyor.


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