Irak'ta Temmuz bilançosu: 1057 ölü

Bağdat'taki BM temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Temmuz ayında Irak'ta 1057 kişi öldü. Temmuz, ülkede son yıllarda en fazla şiddet olayının meydana geldiği ay oldu.

Irak'ta bu yıl içinde şimdiye dek öldürülen sivillerin sayısı en az 4.137; yaralı sayısı da 9.865. En yoğun şiddete sahne olan yer, başkent Bağdat oldu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Bağdat'taki temsilciliğini yürüten Gyorgy Busztin, Temmuz ayı bilançosunun beş yılı aşkın zamandır tanık olunan en yüksek sayı olduğunu kaydetti.

Busztin, "Şiddet olaylarının siviller üzerindeki etkileri son derece yüksek. Irak'ın siyasi liderleri böyle manasız bir şekilde kan dökülmesine son verilmesi için, derhal ve kararlı olarak harekete geçmeli" dedi.

Sünni militanların, Şii bölgelerini hedef alan saldırıları yüzünden, Irak'ta son altı aydır yoğun şiddet olayları yaşıyor. Temmuz ayında Irak caddelerinde, kahve ve camilerinde bir dizi bombalama eylemi oldu; militanlar iki hapishaneye saldırı düzenledi ve mahkumlar serbest kaldı.

Temmuz ayında Irak'ta ölenlerin 928'i, sivildi. Bunların 204'ü de sivil polisti. 338'ü sivil polis olmak üzere, 2109 sivil de yaralandı. Yine Temmuz'da ölen Irak güvenlik görevlilerinin sayısı 129, yaralanan ise 217 oldu.

Şiddetin en fazla vurduğu bölge, sivillerden 238 ölü ve 719 yaralıyla başkent Bağdat olurken; Selahattin, Nineve, Diyala, Kerkük ve Anbar eyaletleri başkenti izledi.