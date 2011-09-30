-Irak'ta taziye evine saldırı: 20 ölü BAĞDAT (A.A) - 30.09.2011 - Irak'ta bir taziye evine, bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 20 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi. Babil polisinden bir kaynak, Babil ili El Kifl ilçesinin Nebi Eyyub bölgesinde kurulan taziye meclisi yakınında park halindeki bomba yüklü aracın akşama doğru patladığını ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Olayda can kaybının artmasından endişelendiklerini dile getiren kaynak, patlama üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerinin, olay yeri yakınında başka bombalı aracın ya da bombanın bulunma ihtimaline karşın olay yerini kordon altına aldığını belirtti.