-Irak'ta Tarık El Haşimi'nin 16 koruması tutuklu BAĞDAT (A.A) - 30.01.2012 - Irak İçişleri Bakanlığı, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin korumalarından 16'sının tutuklu olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Haşimi'nin daha önce tutuklanan korumalarının ifadeleri ve yürütülen soruşturma sonucunda, emniyet teşkilatındaki subay ve hakimleri susturucu takılmış silahlarla öldürme işine karıştıkları tespit edilen korumalardan 16'sının tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "korumaların itiraf ve dosyaları Haşimi'nin davasına eklenecektir" ifadesine yer verildi. Öte yandan, Haşimi'nin bürosundan yapılan açıklamada, Haşimi'ye bağlı basın bürosunda çalışan iki kadının Başbakan Nuri El Maliki'ye bağlı tugay tarafından 1 Ocak'ta tutuklandığı ve bu kadınların serbest bırakılması için Haşimi'nin uluslararası çevreler nezdinde girişim başlattığı kaydedildi. Haşimi'nin, uluslararası sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve kanun alanında aktif olan çevreler nezdinde girişim başlattığı ve bunlardan tutuklu olan iki kadın çalışanın serbest bırakması için Maliki'ye baskı yapmalarını istediği belirtildi. Bu arada, Uluslararası Af Örgütü tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Haşimi'nin basın bürosundan tutuklanan iki kadının işkenceye ve kötü muameleye maruz kalmasından endişe duyulduğu ve resmi tutuklama kararı olmadan tutuklanmalarının tasvip edilemeyeceği ifade edildi. Haşimi'nin korumaları, 18 Aralık'ta tutuklanmış ve bu korumalara yardım sağladığı ve yönlendirdiği iddialarıyla 19 Aralık'ta Haşimi ve korumaları hakkında tutuklama ve seferden men etme kararı verilmiş, bu da Irak'ta var olan siyasi krizin iyice büyümesine yol açmıştı.