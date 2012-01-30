T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta Tarık El Haşimi'nin 16 koruması tutuklu BAĞDAT (A.A)

30 Ocak 2012 22:46

-Irak'ta Tarık El Haşimi'nin 16 koruması tutuklu BAĞDAT (A.A) - 30.01.2012 - Irak İçişleri Bakanlığı, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin korumalarından 16'sının tutuklu olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Haşimi'nin daha önce tutuklanan korumalarının ifadeleri ve yürütülen soruşturma sonucunda, emniyet teşkilatındaki subay ve hakimleri susturucu takılmış silahlarla öldürme işine karıştıkları tespit edilen korumalardan 16'sının tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "korumaların itiraf ve dosyaları Haşimi'nin davasına eklenecektir" ifadesine yer verildi. Öte yandan, Haşimi'nin bürosundan yapılan açıklamada, Haşimi'ye bağlı basın bürosunda çalışan iki kadının Başbakan Nuri El Maliki'ye bağlı tugay tarafından 1 Ocak'ta tutuklandığı ve bu kadınların serbest bırakılması için Haşimi'nin uluslararası çevreler nezdinde girişim başlattığı kaydedildi. Haşimi'nin, uluslararası sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve kanun alanında aktif olan çevreler nezdinde girişim başlattığı ve bunlardan tutuklu olan iki kadın çalışanın serbest bırakması için Maliki'ye baskı yapmalarını istediği belirtildi. Bu arada, Uluslararası Af Örgütü tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Haşimi'nin basın bürosundan tutuklanan iki kadının işkenceye ve kötü muameleye maruz kalmasından endişe duyulduğu ve resmi tutuklama kararı olmadan tutuklanmalarının tasvip edilemeyeceği ifade edildi. Haşimi'nin korumaları, 18 Aralık'ta tutuklanmış ve bu korumalara yardım sağladığı ve yönlendirdiği iddialarıyla 19 Aralık'ta Haşimi ve korumaları hakkında tutuklama ve seferden men etme kararı verilmiş, bu da Irak'ta var olan siyasi krizin iyice büyümesine yol açmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24