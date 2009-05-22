Irak'ta son 1 günde 66 kişi öldü

Irak'ta, son 24 saatteki şiddet olaylarında öldürülenlerin sayısı 66'ya çıktı.



Irak güvenlik yetkililerine göre, başkent Bağdat'ın güneyindeki Dura'da bir pazar yerinde bugün düzenlenen intihar saldırısında, 12 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen intihar komandosunun, bölgede yürüyerek devriye gezen ABD askerlerini hedef aldığı bildirildi.



ABD ordusu da aynı mahallede el yapımı bir bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğünü açıkladı. Bu patlamanın pazar yerindeki patlamayla ilgisinin olmadığı belirtildi.



Böylece, Irak'ta bu ay öldürülen ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıktı. Bağımsız "icasualties.org" sitesinden derlenen verilere göre, Irak'ta işgalin başladığı 2003 yılı mart ayından bu yana 4 bin 299 ABD askeri öldürüldü.



Bağdat'ta bugün bir polis karakolunun yakınlarında da patlama meydana geldiği ve patlamada 3 polisin öldüğü, 12 polis ve 8 sivilin yaralandığı bildirildi. Patlamaya, çöp kutusuna bırakılan bir bombanın yol açtığı kaydedildi.



Ülkenin kuzeyindeki Kerkük kentinde de bugün bir intihar saldırısı düzenlendi ve saldırıda 8 kişi öldü. Maaşlarını almak için sırada bekleyen milis güçlerinin hedef alındığı saldırıda, 4 kişi de yaralandı.



Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının da 40'a çıktığını açıkladılar. Ölenlerin büyük bölümünün sivil olduğu öğrenildi.



Şiiler'in çoğunlukta olduğu bir mahallede, dün yüksek tahrip gücüne sahip bir bombanın infilak ettiği bildirilmişti. Patlamada 83 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Irak'ta 2007 yılının sonundan sonra şiddet olaylarının azaldığı, ancak geçen mart ayından itibaren özellikle Şiiler'in hedef alındığı saldırıların arttığı kaydedildi.



Resmi rakamlara göre, Irak'ta 355 kişinin öldürüldüğü geçen ay, 2008'in eylül ayından beri saldırılarda en çok can kaybı meydana gelen ay oldu.

